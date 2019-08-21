رائدا الفضاء الأمريكيان يعملان في الفضاء المفتوح. 

خرج رائدا الفضاء الأمريكيان نيك هيغ وأندريو مورغان من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح، لتنفيذ بعض الأعمال المهمة في الفضاء الكوني.

وبشكل أساسي، لتركيب وحدة التحام جديدة في قطاع "هارموني" الأمريكي من المحطة. وبحسب خبير "ناسا"، أليكس كانيلاكوس، فإن رائدي الفضاء تدربا خلال 200 ساعة على تنفيذ تلك المهمة في حوض مائي خاص على الأرض، ويعتبر الخروج الحالي لرائد الفضاء الأمريكي، نيك هيغ، هو الخروج الثالث من نوعه، والأول لأندريو مورغان.

المصدر: تاس