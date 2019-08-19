مذنب ضخم "يضيء" سماء كوكبنا هذا الأسبوع

تشهد الأرض اقتراب مذنب ضخم يسمى 168P/Hergenrother يوم الخميس المقبل 22 أغسطس، مع وصوله إلى أقصى درجة سطوع له تجعله مرئيا في سماء الليل.

ويعتقد خبراء الفلك أن الحدث السماوي المذهل سيكون مرئيا بالعين المجردة، ما يعني أنه لا توجد حاجة لاستخدام المعدات باهظة الثمن المخصصة لمثل هذه الأحداث.

- ما هو المذنب 168P/Hergenrother؟

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اكتُشف هذا المذنب لأول مرة عام 1998، وقالت "ناسا": "المذنبات هي كرات ثلجية من الغازات المتجمدة والصخور والغبار، التي تدور حول الشمس. وعند تجمدها، تصبح بحجم مدينة صغيرة. ولدى اقتراب مدارها من الشمس، ترتفع حرارتها وتنشر الغبار والغازات على شكل ذيل يمتد بعيدا عن الشمس مسافة ملايين الأميال".

- متى سيكون المذنب مرئيا؟

في ليلة الخميس، من المتوقع أن يصل 168P/Hergenrother إلى أعلى نقطة سطوع له. وسيكون المذنب على مسافة 1.37AU (معدل بُعد الأرض عن الشمس) من الشمس، وعلى مسافة 1.13 AU من الأرض.

وللحصول على أفضل مشاهدة للمذنب، يجب الابتعاد عن أضواء المدينة والنظر فوق الأفق الشرقي حوالي الساعة 21:15 بتوقيت غرينيتش.

المصدر: ميرور