اختبار مفاعل نووي للقواعد في القمر والمريخ يبدأ عام 2022

جاء على موقع Spase.com الأمريكي أن المفاعل النووي Kilopower الذي سيستخدم لتغذية القواعد القمرية والمريخية المستقبلية بالكهرباء سيكون جاهزا للاختبارات بحلول عام 2022.

ونقل الموقع عن مدير المشروع في وزارة الطاقة الأمريكية، باتريك ماكلور، قوله: "أظن أن 3 أعوام هي فترة كافية كي يتم إعداد المفاعل النووي للاختبارات الجوية".

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ويذكر أن سلسلة من الاختبارات الأرضية للمفاعل النووي التجريبي جرت في الفترة ما بين نوفمبر عام 2017 ومارس عام 2018 . وأعلن مدير المشروع آنذاك أن المفاعل النووي Kilopower تمكن من تحويل 30% من الحرارة إلى طاقة كهربائية، ما يعتبر إنجازا كبيرا ونتيجة ممتازة.

وأعاد موقع Spase.com إلى الأذهان أن مصادر الطاقة القائمة على بلوتونيوم – 238 التي تنتج قدرة 110 واط كانت قد استخدمت في مسباري " فوياجر – 1" و" فوياجر – 2" اللذين أطلقا عام 1977 ومسبار New Horizons وروفر "كيوريوسيتي" المريخي.

لكن المستوطنات القمرية والمريخية بحاجة، حسب الموقع، إلى مصدر طاقة أقوى، مع العلم أن أي قاعدة علمية صغيرة تحتاج دوما إلى مصدر طاقة ينتج 40 كيلوواطا.

المصدر: تاس