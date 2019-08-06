روسيا تمد الأقمار الصناعية بالكهرباء في مدار الأرض

يعمل العلماء في أكاديمية "موجايسكي" الروسية للفضاء العسكري على تحقيق مشروع ما يسمى بـ "محطة التزود بالوقود" في مدار الأرض.

والمقصود بالأمر هو تشكيل مجموعة من الأقمار الصناعية في مدار الأرض من شأنها شحن بطاريات الأقمار الصناعية العاملة هناك.

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وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إن عشرات الروبوتات الفضائية ستقوم بتحويل طاقة الشمس إلى كهرباء، وستجمع الضوء المنعكس من سطح الأرض.

وأوضحت أن تلك الروبوتات تشبه صحنا طائرا كلاسيكيا تتوزع فيه البطاريات الشمسية والأجهزة الكهربائية الضوئية التي بمقدورها تكديس شحنة كهربائية خلال فترة وجيزة من الزمن، وتوجيهها فورا إلى الأقمار الصناعية المستهلكة للطاقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغاية من المشروع هي ضمان عمل الأقمار الصناعية الصغيرة الحجم دون انقطاع، مثل COSPAS-SARSAT الخاصة بإنقاذ السفن المستغيثة في البحر وكذلك الأقمار الصناعية الخاصة بترحيل الإنترنت والاتصال اللاسلكي والفيديو.

وقال البروفيسور في الأكاديمية العقيد، دميتري كارغو، إن تحقيق المشروع سيساعد في توفير الطاقة للأقمار الصناعية العاملة في ظل الأرض والحيلولة دون فقدانها في حال انقطاع الكهرباء. بالإضافة إلى تخفيض وزنها بفضل التخلص من البطاريات الكهربائية الثقيلة المثبتة فيها.

المصدر: تاس