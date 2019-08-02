كويكب "كارثي" ضخم يقترب من الأرض في 10 أغسطس!

كشف مركز دراسة الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة "ناسا" (CNEOS) أن كويكبا ضخما اسمه 2006 QQ23 سيسجل اقترابا "مثيرا" من كوكبنا في 10 أغسطس.

ومن المتوقع أن يصل الكويكب، الذي صنفته الوكالة الأمريكية على أنه "جسم قريب من الأرض"، إلى أقرب نقطه له من الأرض بعد الساعة الثالثة صباحا، على مسافة تبلغ نحو 4.6 مليون ميل.

Enormous asteroid bigger than the Empire State Building that could wipe out a country is set to narrowly miss Earth later this month https://t.co/aidS1lN8az — Daily Mail Online (@MailOnline) August 1, 2019

ومن الناحية الافتراضية، في حال اصطدم الكويكب البالغ عرضه 570 مترا بالأرض، يمكن أن يؤدي إلى دمار واسع النطاق، ويحدث ظاهرة قادرة على طمس مدينة بأكملها، بينما يسبب التأثير المتوقع في المحيط موجات مد تؤثر على الأراضي المنخفضة، كما يمكن أن يتسبب في تغير المناخ لسنوات عديدة، وفقا لـ Newsweek.

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وعلى الرغم من اكتشاف هذا الكويكب قبل أكثر من عقد من الزمان في عام 2006، إلا أن صخرة فضائية أخرى حلقت على مقربة من الأرض، اكتشفت قبل ساعات من اقترابها.

واكتشف العلماء الكويكب الذي يطلق عليه 2019 OK، يوم الأربعاء الماضي قبل ساعات من رصده قرب الأرض على مسافة قريبة جدا.

وتقدر وكالة "ناسا" أنها عثرت بالفعل على أكثر من 90% من الأجسام القريبة من الأرض، التي تبلغ مساحتها كيلومترا واحدا أو أكبر، حيث يمكن أن تحدث آثارا عالمية كارثية في حال حدوث تصادم محتمل مع كوكبنا.

المصدر: ديلي ميل