مسبار "كريوسيتي" يرسل صورا تعزز نظرية وجود حياة على الكوكب الأحمر

يبدو المريخ وكأنه كوكب غبار ميت وجاف وممل، لكن العلماء يقولون خلاف ذلك، ويحاولون إثبات أنه كان رطبا ودافئا في مرحلة ما قبل مليارات السنين، بما يكفي لتظهر وتتطور الحياة على سطحه.

وتزايدت الجهود العلمية لإثبات هذه النظرية في السنوات الأخيرة، وعقب "موت" مسبار "أبورتيونيتي" بسبب العاصفة الترابية الشديدة التي اجتاحت المريخ، أخذ مسبار كريوسيتي على عاتقه عبء هذا العمل، حيث يتجول حول فوهة "غيل" الشهيرة على سطح الكوكب الأحمر، بحثا عن أدلة على وجود الحياة هناك منذ مليارات السنين، حيث يعتبر العلماء هذه الفوهة المكان المثالي للعثور على أدلة على الحياة الماضية على الكوكب.

NASA / JPL-Caltech

NASA / JPL-Caltech

ويقول أستاذ علوم الأرض بجامعة ولاية بنسلفانيا، كريستوفر هاوس، وهو أيضا عالم مشارك في مهمة مختبر علوم المريخ التابعة لوكالة "ناسا"، في بيان صحفي حول مهمة مسبار "كريوسيتي" وعن كيفية المشاركة بشكل يومي في المهمة الرائدة: "يبدو أن فوهة غيل كانت بحيرة، استمرت فيها المياه لمدة مليار عام أو أكثر"، مشيرا إلى أن مهمة الفضاء وجدت الكثير من الحجر الطيني الطبقي في الموقع.

وأوضح أستاذ علوم الأرض أن البحيرة كانت مليئة بالرواسب وتحولت إلى حجر تآكل بعد ذلك، وهذه العملية هي التي خلقت جبل شارب الذي يشكل القمة المركزيى لفوهة "غيل".

NASA / JPL-Caltech

NASA / JPL-Caltech

وتابع هاوس حديثه قائلا إن المياه الجوفية عبرت المنطقة واستمرت لفترة طويلة ربما مليار عام أو أكثر، ويستند هذا الاستنتاج إلى اكتشاف شقوق مملوءة بالكبريتات التي تشير إلى أن الماء مر عبر الصخور لفترة طويلة، بعد أن توقف الكوكب عن تشكيل بحيرات.

ويضاف إلى هذه الفرضيات وجود معادن كبريتية أخرى مثل البايرايت، والتي من شأنها أن تشير إلى أن الظروف البيئية ربما كانت "على قيد الحياة" في الماضي، وفقا لما قاله هاوس، مضيفا: "هذا هو العصر الذهبي لعلوم الكواكب، حيث يظهر شيء جديد تماما كل يوم".

NASA / JPL-Caltech

وعلى الرغم من أنه يبدو أنه يتحرك ببطء بالنسبة للمراقبين، إلا أن وتيرة العمليات اليومية لمسبار "كريوسيتي" سريعة ومفصلة بشكل جيد.

وقال هاوس إن مثل هذه البعثات "أثبتت أن المريخ احتوى على بيئات ملائمة للسكن في الماضي"، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الكوكب الأحمر يبدو جافا ومقفرا وباردا بلا حياة، إلا أنه يشبه الأرض أكثر من غيره من العوالم الأخرى في النظام الشمسي، حيث أن كوكب الزهرة هو عبارة عن "جهنم"، بينما يعد كوكب المشتري كرة ضخمة من الغازات المشعة، إلى جانب الكواكب والأقمار الأخرى شديدة البرودة والميتة البعيدة عن نور الشمس.

المصدر: ساينس ألرت