كندا تسعى لتطوير أقمار جديدة للاتصالات

نقلت قناة CBC أخبارا تشير إلى أن كندا تسعى لتطوير أقمار اتصالات جديدة لتغطية بعض المناطق على كوكبنا بشبكات الإنترنت عالية السرعة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الحكومة الكندية تدرس تخصيص مبلغ 100 مليون دولار كندي (نحو 76 مليون دولار) لتطوير مجموعة من أقمار الاتصالات المتطورة التي ستغطي بعض المناطق القروية والنائية من الأرض بشبكات الإنترنت عالية السرعة.

وسيشارك في هذا المشروع عدد من الشركات الكندية، ومن أبرزها Telesat، التي تعمل حاليا على تطوير أقمار اتصالات صناعية متطورة من المفترض أن تدور حول الأرض في مدارات منخفضة يصل أقصى ارتفاع لها إلى 1000 كلم.

وكانت كندا قد استعانت في يونيو العام الجاري بصواريخ "فالكون-9" الأمريكية لإطلاق 3 أقمار صناعية من سلسلة RADARSAT Constellation، والتي ساهم في مشروع تطويرها أكثر من 125 كندية.

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ومن المفترض أن تحل الأقمار الثلاثة محل أقمار RADARSAT-1 التي عملت ما بين عامي 1995 و2013، وأقمار RADARSAT-2 التي دخلت الخدمة عام 2007، والمخصصة لرصد أحوال الطقس، ومراقبة الكوارث الطبيعية وحركة الملاحة.

المصدر: نوفوستي