رصد ثقوب سوداء هائلة على هيئة أقراص متوهجة

طور العلماء تقنية جديدة لالتقاط صور بالأشعة السينية للثقوب السوداء الهائلة التي تبعد مليارات السنوات الضوئية، والتي وصل أحدها إلى نقطة اللاعودة.

وتخلق الثقوب السوداء الدوارة وابلا من دوامات الغاز والغبار من حولها، تتناوب في سرعات فائقة ومع درجات حرارة تصل إلى ملايين الدرجات المئوية، وتتوهج الأقراص عند تصويرها في ضوء الأشعة السينية.

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واستخدم العلماء تقنية جديدة لقياس دوران ثقوب سوداء هائلة، تقع على بعد 8.8 و10.9 مليار سنة ضوئية من الأرض، بالاعتماد على مرصد تشاندرا للأشعة السينية التابع لوكالة "ناسا".

وتتضمن هذه التقنية مزيجا من ظاهرة طبيعية تسمى "عدسة الجاذبية" ومعدات تشاندرا لدراسة ستة كوازرات، كل منها يتكون من ثقب أسود هائل للغاية ويبتلع المواد من محيطه بسرعة.

وتمكن مؤلفو الدراسة التي نشرت في مجلة Astrophysical Journal يوم الثلاثاء 2 يوليو، من تحديد سرعة دوران الثقوب السوداء بناء على حجم القرص المتوهج من حولها.

وأظهرت النتائج أن أحد الثقوب يدور، تقريبا، في أقصى معدل ممكن، والمعروف باسم "نقطة اللاعودة"، حيث يصل الثقب إلى سرعة الضوء (أو نحو 670 مليون ميل في الساعة). أما الأربعة الأخرى التي تمت دراستها فهي تدور بمعدل متوسط ​​(نحو نصف سرعة الضوء)، في حين أن السادس لا يعطي تقديرا دقيقا للدوران.

المصدر: RT