صورة من القمر لكسوف الشمس على الأرض!

التقط قمر صناعي صيني صورة مذهلة للأرض أثناء حدوث الكسوف الكلي للشمس فوق أمريكا الجنوبية وأجزاء من المحيط الهادئ يوم 2 يوليو.

ونشر الباحثون الذي يشغلون القمر الصناعي المصغر DSLWP-B، الذي أُطلق مع القمر الصناعي الصيني Queqiao في الربيع الماضي، الصورة على "تويتر" بعد التقاطها من المدار القمري وتحميلها ومعالجتها.

This image of the #SolarEclipse2019 was taken yesterday by the Chinese lunar satellite DSLWP-B, and downloaded just now with telescopes in Dwingeloo and Bejing. Command upload by @KuehnReinhard; planning by @bg2bhc and @ea4gpz. https://t.co/LYSMUCCwGX — Dwingeloo Telescoop (@radiotelescoop) July 3, 2019

والتقط القمر الصناعي 6 صور بينما كان الكسوف نشطا، حيث حُملّت على التلسكوبات اللاسلكية في بكين ودوينجيلو في هولندا.

A solar eclipse image taken from lunar orbit by DSLWP-B. pic.twitter.com/auNL4zfs5H — BY2HIT (@BY2HIT) July 3, 2019

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وأظهرت مشاهد متعددة للقمر الصناعي الظلام يتسلل عبر القارة الجنوبية، حيث يتحرك الكسوف نحو معظم المناطق بتتابع سلس.

وتزامن حدوث الكسوف الشمسي مع تحرك إعصار كبير فوق المحيط الهادئ، حيث بلغت سرعة الرياح المدارية 250 كم/الساعة، وفقا للمركز القومي الأمريكي للأعاصير.

ومن المتوقع أن يحدث الكسوف الكلي القادم للشمس في ديسمبر عام 2020، وسيظهر مرة أخرى في تشيلي والأرجنتين.

يذكر أن شمال تشيلي يشتهر بالسماء الصافية، حيث بُني بعض من أقوى التلسكوبات على الأرض في المنطقة، ما يحول البلد الواقع في أمريكا الجنوبية إلى مركز عالمي لعلم الفلك.

المصدر: ديلي ميل