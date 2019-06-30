علماء الفلك يرصدون كويكبا بحجم سيارة قبيل اصطدامه بالأرض

رصد علماء الفلك كويكبا بحجم سيارة قبل ساعات من ارتطامه بالأرض واحتراقه في غلافها الجوي، نهاية الأسبوع الماضي.

واكتشف العلماء في هاواي في البداية، الكويكب المسمى MO 2019، يوم السبت 22 يونيو، وبعد فترة وجيزة، انفجر الجسم الفضائي المسافر في كرة نارية كبيرة حيث ضرب الغلاف الجوي على بعد 380 كلم جنوب سان خوان في بورتوريكو، وفقا لجامعة هاواي.

Here's a view of the explosion of asteroid 2019 MO, and what appears to be water condensing on dust particles along the paths of the fragments. pic.twitter.com/XbZufNjWEv — Scott Sutherland, Science Writer (@ScottWx_TWN) June 27, 2019

Latest @UHIfA press release features our discovery of 2019MO. We located an incoming asteroid, with precoveries from @PanSTARRS2. This is the 4th asteroid to be discovered prior to impact! https://t.co/nY6Ot7WQZ9pic.twitter.com/TA0BBgOoO6 — ATLAS Project (@fallingstarIfA) June 26, 2019

وهذه المرة الرابعة في التاريخ التي يكتشف فيها العلماء كويكبا قريبا جدا من الانفجار، وحدثت جميع الاكتشافات الثلاثة الأخرى خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، وهي 2008 TC3 و2014 AA، و2018 LA الذي هبط على شكل نيزك في جنوب إفريقيا بعد 7 ساعات فقط من ملاحظة العلماء له.

Good sized fireball off the South coast of Jamaica infrasonically on Jun 22 near 2130 UT. Airwaves recorded by Bermuda infrasound station 2000 km North show periods which are consistent with 3-5 kT bolide from a small multi-meter sized NEA impact. @IMOmeteors@amsmeteorspic.twitter.com/zNbHQLGijB — Peter Brown (@pgbrown) June 24, 2019

وشكل الكويكب MO 2019، البالغ طوله 4 أمتار، كرة نارية مذهلة تعادل نحو 6 آلاف طن من مادة "تي إن تي" المتفجرة، وفقا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) والذي يديره مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة "ناسا" في كاليفورنيا.

وكان انفجار الكويكب قويا للغاية، حتى أن الأقمار الصناعية الموجودة في المدار رصدته. وسجلت الأقمار الصناعية التي تديرها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) اصطدام MO 2019 وتدميره في الساعة 21:25 بتوقيت غرينتش.

NOAA

Very nice catch!! Using available obs of A10eoM1 by F52 & T08, FINDORB finds an IMPACT on June 22, 2019 at 21:31:54UT at Lat +15.02 & Long W68.65 that seems remarkably close to data shared by @pgbrown & @frankie57prpic.twitter.com/Av8JyorE2O — Ernesto Guido (@comets77) June 25, 2019

وفي وقت التصادم، كان MO 2019 يسافر بسرعة 14.9 كلم في الثانية، بحسب مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض.

وتمكن العلماء من رصد الكويكب 4 مرات في 30 دقيقة فقط، عندما كان الكويكب على بعد 500 ألف كلم من الأرض، أو 1.3 أضعاف المسافة من الأرض إلى القمر، باستخدام التلسكوبات الأرضية.

المصدر: لايف ساينس