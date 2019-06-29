"ناسا" تستعد لغزو "شبيه الأرض"

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن تطويرها لطائرة مسيرة جديدة مخصصة لدراسة قمر "تيتان"، أكبر أقمار كوكب زحل.

وتبعا لمدير الوكالة، جيم بريدينستاين، فإن طائرة Dragonfly ستزود بـ 4 مراوح تعمل بمحركات كهربائية متطورة قادرة على جعلها تحلق لمسافة 100 ميل في جو قمر "تيتان".

وستزود هذه الطائرة أيضا بمعدات متطورة تمكن العلماء من دراسة الغلاف الجوي لـ "تيتان" والغازات التي يحتويها، ودراسة المواد العضوية الموجودة على سطح هذا الجسم السماوي وملاءمتها لحياة الكائنات، واكتشاف أي شكل للحياة المحتملة هناك.

وأوضح جيم بريدينستاين أن "إرسال مثل هذه المركبة إلى تيتان تعتبر خطوة مهمة في مجال علوم الفضاء، كون هذا الجرم السماوي يختلف تماما عن باقي الأجسام في الكون، والأهم من ذلك هو أنه يشبه الأرض في مراحل تكونها الأولية إلى حد ما".

On Titan, the mysteries run deep. During its final flyby of Saturn’s giant moon, Cassini revealed that some of Titan's methane lakes are surprisingly deep and perched atop hills. Learn more: https://t.co/39BS2VyLAQpic.twitter.com/MjhXYynzpu — NASA Solar System (@NASASolarSystem) 15 апреля 2019 г.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى وجود مركبات كيميائية، مثل الكربون والنتروجين ومواد أخرى على سطح قمر "تيتان" وفي غلافه الجوي، ما دفع العلماء لزيادة الاهتمام بدراسة هذا الجسم السماوي، والتأكد من وجود أدلة للحياة على سطحه.

المصدر: لايف. رو