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روسيا تؤجل إطلاق مسبارها الكوني

الفضاء

روسيا تؤجل إطلاق مسبارها الكوني
youtube/ Космических телескопов
صورة توضيحية لمسبار Spektr-RG الفضائي
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أعلنت وكالة "روس كوسموس" الروسية عن تأجيل إطلاق المرصد الفضائي المتطور Spektr-RG حتى يوليو القادم.

وأشار بيان صادر عن الوكالة  إلى أن إطلاق Spektr-RG على متن صاروخ "بروتون-إم" المزود بوحدة التعجيل  DM-03 سيؤجل حتى الـ 12 من يوليو 2019.

وجاء في البيان "أثناء التحضيرات لعملية إطلاق الصاروخ، والتي كان من المقرر أن تكون يوم الجمعة 21 يونيو 2019 في تمام الساعة 15:17 بتوقيت موسكو، كان للخبراء بعض الملاحظات المرتبطة بالنواحي الفنية والتقنية للصاروخ، لذا قررت اللجنة الحكومية الروسية لشؤون الفضاء تأجيل عملية الإطلاق".

وكان من المقرر أن يحمل "بروتون-إم" إلى الفضاء مرصد Spektr-RG الذي طوّر في إطار مشروع مشترك روسي-ألماني، ليعمل على رسم خريطة تفصيلية للسماء والنجوم والأجرام السماوية بالاعتماد على تقنيات خاصة تعمل بالأشعة السينية.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا أطلقت صاروخا فضائيا من نوع "بروتون-إم" من قاعدة "بايكونور" في الـ 30 من مايو الفائت، حمل على متنه القمر الصناعي "يامال-601"، وتخطط لإطلاق 6 صواريخ أخرى من هذا النوع قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي

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