الجانبان الروسي والأوروبي يبحثان تفاصيل تحقيق مشروع "إكزومارس"

بحث رئيس الوكالة الفضائية الأوروبية، يوهان دتريخ فرنر، ورئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ،دميتري روغوزين، الأسبوع الماضي في موسكو تفاصيل تحقيق مشروع "إكزومارس" الفضائي.

وقال رئيس مكتب الوكالة الفضائية الأوروبية في موسكو، ريني بيشيل، إن الجانبين تطرقا أثناء المحادثات التي جرت بينهما إلى مشاكل يواجهها المشروع، مع العلم أن مرحلته الثانية قد تنطلق في يوليو عام 2020.

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يذكر أن تحقيق المرحلة الثانية لمشروع "إكزومارس" الروسي الأوروبي المشترك سيبدأ بإطلاق صاروخ "بروتون – إم" الروسي الحامل على متنه منصة روسية وروفرا أوروبيا. ويتوقع أن تهبط المنصة على سطح المريخ بالروفر الأوروبي، للعمل كمحطة علمية مستقلة ولدراسة مواصفات وخصائص سطح المريخ وغلافه الجوي.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى للمشروع باءت بالفشل نتيجة تحطم الروفر الأوروبي أثناء هبوطه على سطح المريخ.

المصدر: تاس