صور رائعة من العالم لظاهرة "قمر الفراولة الكامل"

تابع سكان الأرض ظاهرة قمرية مثيرة ليلة الثلاثاء 17 يونيو، تحول فيها لون القمر إلى ظلال مذهلة من اللون الوردي.

ويُطلق على بدر شهر يونيو اسم "قمر الفراولة الكامل" واكتسب هذا الاسم من قبائل الأمريكيين الأصليين، حيث يتزامن ظهوره في هذا الوقت من السنة مع موسم جني ثمار الفراولة الناضجة.

nasa/apod.nasa.gov/Elias Chasiotis

وتمكن عشاق الفلك في جميع أنحاء العالم، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، من الاستمتاع بهذه الظاهرة السنوية، والتقط الكثيرون صورا رائعة للقمر الذي اكتسب لونا ورديا هذا العام بسبب اقترانه بالانقلاب الصيفي، ما يعني أنه يلمع وسط الغلاف الجوي للأرض أكثر من أي وقت آخر من العام.

That strawberry full moon. 🍓🌕 pic.twitter.com/i93Cb5CVSx — cassidy hall (@cassidyhall) June 18, 2019

The Full Strawberry Moon last night in Thorpe Bay @YourSouthend finally showed through a break in the clouds. Nice night to be out again. pic.twitter.com/7WlBKHirKh — Mike Batson (@mikebatson5d) June 18, 2019

وفي هذا الوقت من العام، يشبه مدار القمر حول الأرض، مدار الأرض حول الشمس تقريبا، وهذا يعني أن القمر يظهر في أدنى مستوياته في السماء.

ويحمل بدر شهر يونيو أسماء أخرى بينها "قمر الزهرة الكامل" و"قمر العسل الكامل"، وذلك نظرا لأنه يتزامن مع الوقت الذي ينضج فيه العسل أيضا.

المصدر: ذي صان