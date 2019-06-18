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صور رائعة من العالم لظاهرة "قمر الفراولة الكامل"

الفضاء

صور رائعة من العالم لظاهرة
Gettyimages.ru Brandon Rosenblum
صور رائعة من العالم لظاهرة "قمر الفراولة الكامل"
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تابع سكان الأرض ظاهرة قمرية مثيرة ليلة الثلاثاء 17 يونيو، تحول فيها لون القمر إلى ظلال مذهلة من اللون الوردي.

ويُطلق على بدر شهر يونيو اسم "قمر الفراولة الكامل" واكتسب هذا الاسم من قبائل الأمريكيين الأصليين، حيث يتزامن ظهوره في هذا الوقت من السنة مع موسم جني ثمار الفراولة الناضجة.

صور رائعة من العالم لظاهرة
nasa/apod.nasa.gov/Elias Chasiotis

وتمكن عشاق الفلك في جميع أنحاء العالم، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، من الاستمتاع بهذه الظاهرة السنوية، والتقط الكثيرون صورا رائعة للقمر الذي اكتسب لونا ورديا هذا العام بسبب اقترانه بالانقلاب الصيفي، ما يعني أنه يلمع وسط الغلاف الجوي للأرض أكثر من أي وقت آخر من العام.

وفي هذا الوقت من العام، يشبه مدار القمر حول الأرض، مدار الأرض حول الشمس تقريبا، وهذا يعني أن القمر يظهر في أدنى مستوياته في السماء.

ويحمل بدر شهر يونيو أسماء أخرى بينها "قمر الزهرة الكامل" و"قمر العسل الكامل"، وذلك نظرا لأنه يتزامن مع الوقت الذي ينضج فيه العسل أيضا.

المصدر: ذي صان

 

 

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