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البعثة القمرية الهندية الجديدة تنطلق في يوليو المقبل

الفضاء

البعثة القمرية الهندية الجديدة تنطلق في يوليو المقبل
Globallookpress Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
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أعلن رئيس المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية د. كيلا سواديفو سيوان، أن بلاده ستطلق في 15 يوليو المقبل مسبار "تشاندريان – 2" إلى القمر.

وأشار إلى أن الرحلة الفضائية ستستغرق بضعة أسابيع قبل أن يهبط المسبار على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي.

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يذكر إن إطلاق المسبار تأجل أكثر من مرة. وتوقع أولا أن يطلق إلى القمر في أبريل عام 2018 ، ثم أعلنت المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية أن البعثة القمرية تأجلت إلى يناير عام 2019 ، ثم إلى مايو الماضي.

فيما لم تعلن المؤسسة أسباب تأجيل البعثة.

جدير بالذكر أن مسبار "تشاندريان-2" الهندي من شأنه مواصلة تحقيق البرنامج القمري الهندي الذي دشنه مسبار "تشاندريان-1"،عام 2008.

المصدر: تاس

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