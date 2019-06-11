اكتشاف غامض أسفل "أكبر حفرة في النظام الشمسي"!

اكتشف علماء كتلة غامضة من المواد أسفل فوهة (حفرة امتدادها 1931 كم) على سطح القمر.

ويُقال إن حوض القطب الجنوبي-أيتكين على الجانب البعيد من القمر، هو أكبر حفرة في النظام الشمسي ويمتد على عمق عدة أميال.

ووجدت الدراسة الجديدة أن المواد التي رًصدت مؤخرا تُثقل قاع الحوض، بأكثر من نصف ميل.

NASA/Goddard

ويعتقد العلماء أن الرواسب غير العادية الموجودة أسفل الحفرة، يمكن أن تحتوي على معدن من الكويكب المسؤول عن ظهورها.

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وقال المعد الرئيس، بيتر ب.جيمس، من كلية الآداب والعلوم في جامعة "بايلور": "تخيل أخذ كومة من المعدن، أكبر بخمس مرات من جزيرة هاواي الكبيرة، ودفنها تحت السطح، هذه هي تقريبا كمية الكتلة غير المتوقعة التي اكتشفناها".

وفي الدراسة، قام فريق البحث بتحليل البيانات من مهمة "ناسا" (Gravity Recovery and Interior Laboratory).

وأوضح جيمس قائلا: "عندما جمعنا ذلك مع بيانات التضاريس القمرية من مدار الاستكشاف القمري، اكتشفنا أن الكمية الكبيرة غير المتوقعة من الكتلة واقعة على بعد مئات الأميال تحت حوض القطب الجنوبي-أيتكين. ويقول أحد التفسيرات لهذه الكتلة الإضافية إن معدن الكويكب الذي شكل هذه الحفرة، ما يزال كامنا تحت عباءة القمر".

وتشير عمليات المحاكاة إلى أن المادة يمكن أن تكون آتية من نواة النيكل الحديدي لكويكب التأثير.

ويُعتقد أن الحوض ذاته تشكّل منذ زهاء 4 مليارات عام، ما يجعل القطب الجنوبي-أيتكين الحفرة الأكبر المحفوظة في النظام الشمسي.

المصدر: ديلي ميل