"تخسيس" روبوت فضائي روسي

أفاد رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية"، دميتري روغوزين، بأن المهندسين الروس أنجزوا في مايو الماضي العمل على تحديث روبوت "فيودور" الفضائي و"تخسيسه" بتخفيض وزنه وحجمه.

وجاء ذلك على لسانه على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي حيث أوضح إن حجم الروبوت انخفض ليدخل بوابة مركبة "سويوز" الفضائية المأهولة ولتكيفه بشكل أفضل مع ظروف العمل في المحطة الفضائية الدولية.

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يذكر أن روبوت "فيودور" الفضائي على هيئة الإنسان تم تصميمه وتصنيعه في شركة "تقنية أندرويد" الروسية بالتعاون مع مؤسسة البحوث الواعدة الروسية وذلك بطلب من وزارة الطوارئ الروسية.

وأطلقت عام 2016 عليه تسمية "أفاتار" ليستخدم عند إزالة آثار الكوارث الصناعية والطبيعية، ثم اتُخذ قرار بإنتاج نموذج تجريبي للروبوت. وتم تقديمه عام 2018 في معرض إنجازات الاقتصاد الوطني (في دي إن خا) حيث أطلقت عليه تسمية " Final Experimental Demonstration Object Research " (فيودور) ليستخدم فيما بعد على متن المحطة الفضائية الدولية وفي بعثات بعيدة المدى.

المصدر: تاس