 
مباشر
عاجل
"العسكري السوداني": لجنة التحقيق توصلت إلى أن منتسبين للقوات النظامية ضالعون في أحداث فض الاعتصام

"ناسا" تصمم مروحية مسيرة للتحليق في أجواء المريخ

الفضاء

NASA/JPL-Caltech
مروحية مسيرة للتحليق في أجواء المريخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lysr

أعلنت "ناسا" أن خبراءها في مختبر الطاقة النفاثة في كاليفورنيا صمموا مروحية مسيرة قادرة على التحليق في أجواء المريخ.

وأفادت "ناسا" بأن المروحية لا تحمل على متنها  أجهزة علمية. وإنها مخصصة فقط لتأكيد احتمال التحليق في أجواء المريخ.

إقرأ المزيد
خبراء الفضاء الروس يكشفون
خبراء الفضاء الروس يكشفون "سرقة" الشمس لمياه المريخ

وقالت بوابة Space. com الأمريكية إن المروحية سبق لها أن قامت في فبراير الماضي بتحليق في مختبر يحاكي أجواء المريخ بولاية كولورادو، حيث تم اختبار قدرتها على التعامل مع روفر " مارس – 2020"،  التي يجب أن تنفصل عنه بعد الهبوط على سطح المريخ. واختبرت أيضا قدرة المروحية على العمل في ظروف درجة حرارة 129 درجة تحت الصفر.

ويرى خبراء "ناسا" أن المروحيات من هذا النوع، ستستخدم مستقبلا لدراسة المناطق الوعرة في المريخ، ونقل حمولة خفيفة من مكان إلى آخر.

يذكر أن الروفر السداسي العجلات "مارس – 2020" يبلغ طوله 3 أمتار، وعرضه 2.7 متر، وارتفاعه 2.2 متر ، ووزنه 1050 كيلوغراما. ويتوقع أن يهبط على سطح المريخ في منطقة حفرة "جزيرة" البركانية في فبراير عام 2021 .

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحطم مروحية فوق مبنى وسط نيويورك وسقوط قتيل واحد على الأقل