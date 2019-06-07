أوروبا تطلق مخبرا علميا نحو الفضاء

تخطط وكالة الفضاء الأوروبية لإطلاق مركبة جديدة غير مأهولة، لجعلها مخبرا فضائيا صغيرا للدراسات والبحوث العلمية.

وتشير البيانات الأولية إلى أن مركبة Space Rider ستزود بمساحة تخزين داخلية بحجم 1200 لتر، ستتسع لنحو 800 كلغ من الحمولة، التي تتضمن معدات وأجهزة علمية، وعينات لازمة لإجراء التجارب العلمية في الفضاء.

وستزود هذه المركبة أيضا بحساسات وأجهزة إلكترونية متطورة تساعدها على قياس معدل الغازات والإشعاعات في الغلاف الجوي المنخفض للأرض، وقياس معدلات الجاذبية في الفضاء، بالإضافة إلى ألواح للطاقة الشمسية لتوفير الطاقة لمعداتها طوال فترة عملها بعيدا عن الأرض.

كما سيكون بإمكانها أن تدور حول الأرض لمدة تزيد عن الشهرين، لتعود إلى الأرض وتهبط كمكوك الفضاء، ويعاد استخدامها من جديد.

المصدر: نوفوستي