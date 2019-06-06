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كندا تطلق 3 أقمار صناعية إلى الفضاء

الفضاء

كندا تطلق 3 أقمار صناعية إلى الفضاء
Reuters JLS
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أعلنت وكالة الفضاء الكندية عن عزمها إطلاق 3 أقمار صناعية جديدة إلى مدار الأرض قريبا.

وأشارت الوكالة إلى أن أقمار RADARSAT Constellation من المفترض أن تطلق بواسطة صاروخ "فالكون-9" الذي طورته "سبيس إكس" الأمريكية، يوم الـ 11 من يونيو الجاري، لتصل إلى مدارات الأرض وتحل محل أقمار RADARSAT-2 القديمة التي تعمل منذ عام 2007.

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وأوضحت أنها أنفقت نحو 980 مليون دولار لتطوير هذه الأقمار، لاستخدامها كأقمار مراقبة ورصد للقطب الشمالي، والتبدلات الطبيعية والمناخية التي تحصل في تلك المنطقة من الأرض، فضلا عن استخدامها كأقمار مراقبة لحركة ملاحة السفن هناك.

وتجدر الإشارة إلى أن كندا اعتمدت العام الفائت على "سبيس إكس" أيضا في إطلاق قمر Telstar 19 Vantage، الذي بلغ وزنه 7 أطنان، وصمم ليعمل 15 عاما في الفضاء، ليوفر الاتصالات في أمريكا الشمالية والجنوبية، وشبكات الـ Wi-Fi للمسافرين جوا فوق شمال المحيط الأطلسي، حيث اعتبر هذا القمر أثقل قمر صناعي يطلق إلى الفضاء حينها.

المصدر: لايف. رو

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