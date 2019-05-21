بدء التحضيرات لإطلاق وحدة "ناوكا" الروسية إلى المحطة الفضائية الدولية

صرح مصدر في الصناعة الفضائية الروسية لوكالة "تاس" الروسية بأن وحدة "ناوكا" (العلم) الروسية المتعددة المهام ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في خريف عام 2020.

وأضاف المصدر أن وحدة "ناوكا" ستنطلق بواسطة صاروخ "بروتون – إم" الروسي في أكتوبر عام 2020 ".

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وقد بدأت التحضيرات لذلك في 20 مايو الجاري وذلك بناءً على تعليمات أصدرها مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين.

وأوضح المصدر أن وحدة "ناوكا" تخضع حاليا لاختبارات في مركز "خرونيتشيف" الفضائي الروسي حيث تختبر خزانات الوقود، وبعدها تنقل إلى شركة "إينيرغيا" للصواريخ والمركبات الفضائية لتصل في يوليو عام 2020 إلى قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.

وقد تشكل وحدة "ناوكا" بعد إطلاقها أساسا للقطاع الروسي في المحطة الفضائية الروسية حال تخلي الولايات المتحدة عن استخدامها اللاحق بعد عام 2024.

المصدر: تاس