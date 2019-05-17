المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها

ذكرت مصادر في وكالة "روس كوسموس" أن المسؤولين عن المحطة الفضائية الدولية سيعدلون مدار المحطة في الفضاء قريبا.

وتبعا لموقع تاس الروسي فإن تعديل مدار المحطة سيتم يوم 23 مايو الجاري، في تمام الساعة 18:53 (بتوقيت موسكو)، حيث ستبدأ محركات مركبة "Progress MS-10 " الملتحمة بها بالعمل لنحو 20 دقيقة، لتعدل مدار المحطة، وتزيد ارتفاعه بمقدار 4.4 كلم، ليصبح بعد المحطة عن الأرض 413.1 كلم.

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وتهدف هذه المناورة لتوفير الظروف الملائمة لانفصال المركبات الروسية الملتحمة بالمحطة، ووضع المحطة في المدار الملائم لاستقبال مركبة "بروغريس-11"، والتي ستنطلق إلى الفضاء أواخر يوليو المقبل.

ومن المفترض أن تنفصل عن المحطة الفضائية قريبا أيضا مركبة "Soyuz MS-11" ، لتعود إلى الأرض حاملة كل من رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو، والأمريكية، آن ماكلين، والكندي، ديفيد سان-جاك.

المصدر: تاس