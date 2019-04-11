تحطم مركبة فضائية إسرائيلية على سطح القمر

فشلت مركبة "بيريشيت" الفضائية الإسرائيلية في الهبوط على سطح القمر بسبب مشاكل فنية قبل دقائق من هبوطها المفترض.

وكان من المتوقع أن تهبط المركبة على سطح القمر في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت إسرائيل، ولكن انقطع الاتصال بالمركبة قبل قليل من ذلك. وقبل التحطم التقطت المركبة صورة بعد وصولها إلى القمر.

#Beresheet's main engine fail! Spacecraft failed landing. Appeared to have crashed on the moon's surface! — Israel Space Agency 🇮🇱 (@ILSpaceAgency) April 11, 2019

وبعد فشل هبوط المركبة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان يتابع عملية الهبوط: "لقد وصلنا إلى القمر، لكننا سنحاول مرة أخرى، نرغب في الهبوط الآمن، والمحاولة ذاتها هي إنجاز هائل".

وكانت إسرائل تطمح إلى أن تصبح الدولة الرابعة في العالم التي تمكنت من إنزال مركبة على سطح القمر. كما كانت مركبة "بيريشيت"، التي تم إطلاقها من رأس كانافيرال في الولايات المتحدة في فبراير الماضي، ستصبح أول مركبة إسرائيلية على سطح القمر، وكانت ستنفذ أول مهمة للهبوط على القمر بتمويل القطاع الخاص.

تجدر الإشارة إلى أن وزن المركبة يبلغ 585 كغم، وبلغت قيمة المشروع لإطلاقها إلى القمر بواسطة صاروخ "فالكون 9" لشركة "سبيس إكس" نحو 100 مليون دولار، فيما تقدر قيمته بنحو 10 ملايين.

المصدر: موقع i24NEWS الإسرائيلي