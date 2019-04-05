دحض نظرية ستيفن هوكينغ

دحضت مجموعة من علماء اليابان نظرية العالم الراحل، ستيفن هوكينغ، بشأن أصل المادة المظلمة.

ويفيد موقع "Science Alert"، بأنه وفقا لنظرية هوكينغ، توجد في الكون مجموعة من الثقوب السوداء، تشكلت مباشرة بعد الانفجار الكبير، تتكون المادة المظلمة من تراكمها. وهذه المواد بمقاسات صغيرة، ولكن بكتلة هائلة، وعلى سبيل المثال، فإن الثقب الأسود بقطر 0.1 ملم، يجب أن تكون كتلته 67 كوينتيليون طن (Quintillion)، ووجودها يمكن أن يفسر سر كتلة الكون المفقودة.

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وحاول العلماء بمساعدة تلسكوب "سوبارو" في هاواي رصد انحراف الضوء عن جسم تتحرك الثقوب السوداء على مقربة منه. وتمكن العلماء خلال مراقبة لمدة سبع ساعات من التقاط 190 صورة لتغير مستوى سطوع النجوم، نتيجة مرورها بين الشمس والثقوب السوداء الأولية.

فإذا كانت نظرية هوكينغ صحيحة، لكان بإمكان العلماء رؤية تأثير الثقوب حوالي ألف مرة، ولكنهم تمكنوا من رصد حدث واحد فقط يطابق وصف هوكينغ. وهذا يعني أن حصة الثقوب السوداء الأولية قد لا تعادل أكثر من 0.1% من مجمل المادة المظلمة، وهذا يدحض نظرية هوكينغ التي طرحها عام 1971.

المصدر: لينتا. رو