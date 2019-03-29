"روس كوسموس" تؤكد طلب "ناسا" تأجيل إطلاق "سويوز"

أكد رئيس مؤسسة "روسكوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أنه تلقى طلبا من "ناسا" بتأجيل إطلاق مركبة "سويوز إم إس-13" الروسية المأهولة.

وأشار روغوزين إلى أن قرارا بهذا الشأن لم يتخذ بعد، ولا يزال موعد إطلاق المركبة حتى الآن كما هو، في 6 يوليو المقبل.

وأعلن مصدر في قطاع الفضاء والصواريخ الروسي في وقت سابق عن احتمال تأجيل إطلاق المركبة الفضائية "سويوز إم إس-13" إلى المحطة الفضائية الدولية، لمدة أسبوعين، بناء على طلب من "ناسا".

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وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي: "طلب الجانب الأمريكي تأجيل إطلاق المركبة الفضائية المأهولة (سويوز إم إس-13) من 6 إلى 20 يوليو المقبل، وتمديد رحلتها من ديسمبر 2019 إلى فبراير 2020".

وفقا للمتحدث، فإن هذا التأجيل يسمح لوكالة الفضاء الأمريكية بضمان وجود ثلاثة من روادها في القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية، لغاية فبراير2020، في حال تأخرت اختبارات المركبات الفضائية الأمريكية المأهولة الجديدة.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" أعلنت سابقا أن المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-13" ستطلق في 6 يوليو 2019، وعلى متنها طاقم يتألف من: الروسي، ألكسندر سكفورتسوف، والإيطالي، لوقا بارميتانو، والأمريكي، أندريو مورغان، على أن تعود المركبة إلى الأرض، في 18 ديسمبر 2019.

المصدر: نوفوستي