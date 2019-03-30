تفاصيل جديدة عن القمر صياد النفايات الفضائية الروسي

أفادت شركة "الأنظمة الفضائية الروسية"، الأربعاء 27 مارس، بأن القمر الصناعي الروسي، صياد الأقمار والنفايات الفضائية، قادر على إتلاف 500 كيلوغرام من النفايات في المدار.

وقال الخبراء في الشركة الروسية إن دورة واحدة لعمل القمر الصناعي الصياد تقضي بخطف النفايات وطحنها ومعالجتها. وأشاروا إلى أن البحث عن النفايات الفضائية سيتم باستخدام المعلومات المتوفرة في الوثائق الروسية والدولية للأجسام الفضائية.

ويخطط لإطلاق القمر الصناعي الصياد إلى ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض، ليرتفع فيما بعد إلى مدار يتراوح بين 800 و1500 كيلومتر.

إقرأ المزيد

وأشارت صاحبة المشروع، ماريا باركوفا، إلى أن القمر الصناعي الصياد سيعمل كحيوان مفترس يصطاد النفايات ليحصل على طاقة إضافية.

وقالت باركوفا، إن السعر التقريبي لمثل هذا القمر الصناعي يبلغ 7.5 مليار روبل (ما يعادل نحو 110 ملايين دولار). ويبلغ وزنه نحو 2.5 طن.

وأوضحت باركوفا أن القمر الصناعي يتألف من مصيدة وشبكات مصنوعة من التيتانيوم ومنظومة معالجة، مشيرة إلى أنه وبعد وقوع قمر صناعي ما في المصيدة، يتم طحنه داخل القمر الصياد بواسطة طاحونة خاصة. ثم يختلط المسحوق المعدني مع الأوكسيجين والهيدروجين، ليتحول إلى وقود سيستخدم في محرك القمر الصياد ليدفع به إلى قمر صناعي مستعمل آخر.

المصدر: تاس