دراسة مثيرة للجدل تقدم "دليلا" على وجود حياة على المريخ

تكشف صور من سطح المريخ عن احتمال وجود نوع من الفطريات على الكوكب الأحمر، وفقا لادعاءات مجموعة من العلماء في دراسة جديدة مثيرة للجدل.

وتوضح صور التقطتها مركبة ناسا "كيوريوسيتي"، نمو فطريات على سطح كوكب المريخ. وحتى الآن، لم تقم ناسا بتأكيد أو نفي الادعاءات هذه.

NASA

وتعرض الدراسة 15 صورة كدليل محتمل على وجود الطحالب و"فطر المريخ".

NASA

ومن المرجح أن يُحدث الدليل الفوتوغرافي لهذه الأنواع الحية المزدهرة، إذا تم تأكيد الاكتشاف، ثورة في فهمنا للمريخ والحياة خارج الأرض.

NASA

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وقالت الدكتورة ريجينا داس، من قسم علم الأحياء المجهرية في كلية علوم الحياة بالهند، والمعدة المشاركة في الدراسة: "لا توجد قوة جيولوجية أو غيرها من قوى التكاثر على الأرض، قادرة على إنتاج هياكل رسوبية، بالمئات، مميزة بأشكال مشابهة للفطريات"، وفقا لتقارير "إكسبريس".

وما يزال من غير المعروف سبب احتمال انتشار الحياة على سطح المريخ، ولكن من الممكن أن تكون الظروف المناسبة أكثر ملائمة لمظاهر الحياة تحت السطح، مقارنة بما يجري فوق السطح.

ونُشرت الادعاءات في مجلة "Astrobiology and Space Science Reviews"، التي قالت إن "الدليل غير مثبت ولا يوجد دليل على الحياة على المريخ".

وتخضع الدراسة المثيرة للجدل لتحليل واسع النطاق، من قبل 6 علماء مستقلين و8 محررين كبار في المجلة.

المصدر: ديلي ميل