رصد لحظة تساوي الليل والنهار للمرة الأولى على الإطلاق (فيديو+صورة)

ودع سكان كوكب الأرض، في الأسبوع الماضي، فصل الشتاء، حيث كان الاعتدال الربيعي الشارة الرسمية لبداية فصل الربيع.

وكما يوحي الاسم، فإن كمية ضوء النهار والظلام تكون خلال الاعتدال متساوية تقريبا في جميع خطوط العرض.

NOAA Environmental Visualization Laboratory

ويحدث هذا الأمر مرتين فقط في السنة، عندما لا يكون محور الأرض مائلا تجاه الشمس، ولا بعيدا عنها، وبدلا من ذلك، يقع فوق خط الاستواء مباشرة.

وعلى الرغم من صعوبة تصوير ذلك، فقد التقطت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي صورة مذهلة، تظهر الاعتدال أثناء حدوثه بالفعل.

والتقطت الصورة، في 20 مارس الجاري، الساعة 08:00 بالتوقيت الشرقي، وتظهر أن الأرض تتوازن تماما بين الليل والنهار.

(Thread) The official start of Spring - the Spring/Vernal Equinox - is today, at 5:58 PM EDT. This marks the time when the day-to-night line, called the terminator, is perfectly vertical from pole to pole. #SpringEquinox#FirstDayOfSpringpic.twitter.com/sUuXILIuM3 — NWS (@NWS) March 20, 2019

المصدر: ميرور