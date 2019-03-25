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رصد لحظة تساوي الليل والنهار للمرة الأولى على الإطلاق (فيديو+صورة)

الفضاء

رصد لحظة تساوي الليل والنهار للمرة الأولى على الإطلاق (فيديو+صورة)
Gettyimages.ru
كوكب الأرض من الفضاء
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ودع سكان كوكب الأرض، في الأسبوع الماضي، فصل الشتاء، حيث كان الاعتدال الربيعي الشارة الرسمية لبداية فصل الربيع.

وكما يوحي الاسم، فإن كمية ضوء النهار والظلام تكون خلال الاعتدال متساوية تقريبا في جميع خطوط العرض.

NOAA Environmental Visualization Laboratory
صورة الاعتدال الربيعي من الفضاء

ويحدث هذا الأمر مرتين فقط في السنة، عندما لا يكون محور الأرض مائلا تجاه الشمس، ولا بعيدا عنها، وبدلا من ذلك، يقع فوق خط الاستواء مباشرة.

وعلى الرغم من صعوبة تصوير ذلك، فقد التقطت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي صورة مذهلة، تظهر الاعتدال أثناء حدوثه بالفعل.

والتقطت الصورة، في 20 مارس الجاري، الساعة 08:00 بالتوقيت الشرقي، وتظهر أن الأرض تتوازن تماما بين الليل والنهار.

المصدر: ميرور

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