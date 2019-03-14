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العثور على بقايا نيزك في الإمارات

الفضاء

العثور على بقايا نيزك في الإمارات
AFP Carl B. Agee
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أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية بعثور فريق من مركز الفلك الدولي بأبوظبي على قطع صخرية، يحتمل أنها من بقايا نيزك سقط بالقرب من مدينة العين في 5 مارس الجاري.

ونقلت الصحيفة عن المهندس محمد شوكت مدير المركز، قوله إن عملية مسح المنطقة المحتملة لسقوط النيزك، تمت من خلال أربع فرق، حيث قامت كل مجموعة بالبحث في منطقة محددة، وفي نهاية عملية البحث تم الحصول على عينتين محتملتين، الأولى سوداء صخرية والثانية حديدية صخرية تبدو عليها علامات الصدأ".

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وتابع: "بإجراء اختبارات سريعة، تبين وجود خصائص مغناطيسية للعينة الثانية، حيث قامت بجذب قطعة مغناطيسية، وقام المركز بالتواصل مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وتم عرض صور العينات على الخبراء، حيث أشاروا إلى أن العينة الحديدية-الصخرية، قد تكون فعلا نيزكا".

وأشار إلى أن "العينات تعود على الأرجح لنيزك قديم، إذ إن علامات الصدأ تشير إلى أن العينة على الأرض منذ فترة".

المصدر: "البيان" الإماراتية

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