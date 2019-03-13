رائد فضاء أمريكي ينشر صور الاستعدادت لإطلاق صاروخ "سويوز" الروسي

نشر رائد الفضاء الأمريكي، نيك هيغ، صورا لصاروخ "سويوز إف غي" الروسي الذي سينطلق نحو محطة الفضاء الدولية قريبا.

وخلال جولته مع عدد من الخبراء في محطة بايكونور الفضائية، التقط هيغ صورا للصاروخ أثناء نصبه على قاعدة الإطلاق، ونشر الصور في حسابه على تويتر، مشيرا إلى أن هذا الصاروخ هو الذي سيقلّه مع زملائه في الرحلة المتوجهة إلى المحطة الفضائية.

Our Soyuz rocket rolled out today and is now raised into vertical position on the launch pad. Ready for blast off. T-2 days. pic.twitter.com/yQdLf5r2YG — Nick Hague (@AstroHague) 12 марта 2019 г.

ووفقا لوكالة "روس كوسموس"، فإن "سويوز إف غي" من المفترض أن ينطلق، مساء الخميس 14 مارس، في تمام الساعة 22:14 بتوقيت موسكو من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، حاملا على متنه مركبة "سويوز إم إس-12" التي ستتجه نحو المحطة الفضائية الدولية.

Today my crew watched #СоюзМС12#SoyuzMS12 roll into the vertical position. From the assembly plant, the rocket travels on a railroad to the launch pad and rotates upright, all in less than 90 minutes. 2 days until Alexey, @Astro_Christina and @AstroHague launch! #Expedition60pic.twitter.com/6saJswLYIj — Andrew Morgan (@AstroDrewMorgan) 12 марта 2019 г.

وستحمل المركبة 3 رواد فضاء هم: الروسي أليكسي أوفتشينين، والأمريكيين، نيك هيغ وكريستينا كوخ، الذين من المفترض أن يبقوا في المحطة لـ 204 أيام.

المصدر: لايف. رو