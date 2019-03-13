 
مباشر

رائد فضاء أمريكي ينشر صور الاستعدادت لإطلاق صاروخ "سويوز" الروسي

الفضاء

رائد فضاء أمريكي ينشر صور الاستعدادت لإطلاق صاروخ
Sputnik sergey mamontov
صاروخ الفضاء الروسي "سويوز إف جي"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkun

نشر رائد الفضاء الأمريكي، نيك هيغ، صورا لصاروخ "سويوز إف غي" الروسي الذي سينطلق نحو محطة الفضاء الدولية قريبا.

وخلال جولته مع عدد من الخبراء في محطة بايكونور الفضائية، التقط هيغ صورا للصاروخ أثناء نصبه على قاعدة الإطلاق، ونشر الصور في حسابه على تويتر، مشيرا إلى أن هذا الصاروخ هو الذي سيقلّه مع زملائه في الرحلة المتوجهة إلى المحطة الفضائية.

ووفقا لوكالة "روس كوسموس"، فإن "سويوز إف غي" من المفترض أن ينطلق، مساء الخميس 14 مارس، في تمام الساعة 22:14 بتوقيت موسكو من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، حاملا على متنه مركبة "سويوز إم إس-12" التي ستتجه نحو المحطة الفضائية الدولية.

وستحمل المركبة 3 رواد فضاء هم: الروسي أليكسي أوفتشينين، والأمريكيين، نيك هيغ وكريستينا كوخ، الذين من المفترض أن يبقوا في المحطة لـ 204 أيام.

المصدر: لايف. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بسبب حادثة "الشباشب".. الإمارات ستخوض مباراة دون جمهور!