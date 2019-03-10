إنشاء مجمع سياحي ترفيهي فضائي وسط روسيا

أعلن مدير عام شركة السياحة الفضائية الروسية، بافل بوشكين، عن احتمال استحداث مجمع ترفيهي سياحي فضائي في مقاطعة نيجني نوفغورود بوسط روسيا.

وقال بوشكين إن المجمع السياحي الترفيهي سيكون جزءا من مجمع أكبر حجما، وهو قاعدة فضائية خاصة سيتم إنشاؤها بالتنسيق مع إدارة المقاطعة، وهناك شروط لإنشاء تلك القاعدة الفضائية.

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واشترطت شركة السياحة الفضائية أن يكون موقع بناء القاعدة مستويا وبعيدا عن القرى والمدن وخاليا من السكان، وقريبا من طرق المواصلات مع المناطق الصناعية في وسط روسيا. وقال بوشكين إنه تم اختيار موقعين رئيسين و3 مواقع احتياطية تتفق مع تلك الشروط.

وكان مدير عام شركة السياحة الفضائية الروسية قد صرح في وقت سابق لوكالة "تاس" الروسية، بأن شركته بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع إدارة مقاطعة نيجني نوفغورود التي قالت إنها معنية بإنشاء قاعدة فضائية لديها.

وأضاف بوشكين أن كل الوثائق الخاصة بإنشاء القاعدة الفضائية المنسقة مع مقاطعة نيجني نوفغورود، قد أرسلت إلى مؤسسة "روس كوسموس" التي تعد جهة رئيسة تتولى تسيير شؤون تنظيم الرحلات الفضائية في روسيا.

المصدر: تاس