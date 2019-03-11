 
مباشر
عاجل
صالح: هزيمة داعش تتطلب المزيد من التعاون للتصدي لعودة الإرهاب من جديد

المسبار الصيني يدرس أحجار الجانب المظلم للقمر

الفضاء

المسبار الصيني يدرس أحجار الجانب المظلم للقمر
China National Space Administration
"الأرنب اليشمي" يدرس أحجار الجانب الخلفي للقمر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljxg

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن مركبة "الأرنب اليشمي" (يويتو-2) بدأت بفحص ودراسة أحجار الجانب المظلم للقمر، وقد سارت حتى الآن 127 مترا.

إقرأ المزيد
استيقاظ المسبار الصيني "تشانغ آه-4"
استيقاظ الأجهزة الصينية على الجانب المظلم للقمر

وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، إن عمل المسبار والمركبة يسير بصورة طبيعية، حيث تجري المركبة دراسة للأحجار والآثار التي تتركها عجلاتها على تربة القمر، مشيرة إلى أن قطر أكبر حجر درسته المركبة نحو 20 سم. ومجموع المسافة التي قطعتها المركبة في حركتها خلال هذه الفترة بلغ 127 مترا.

يذكر أن المسبار "تشانغ آه-4" و"الأرنب اليشمي" يدرسان سطح الجانب المظلم للقمر، منذ شهر يناير الماضي، وأنهما دخلا في "سبات" مؤقت خلال فترة الليل القمري، حيث تنخفض درجات الحرارة بشدة، واستيقظا في الأول من شهر مارس الجاري.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ملائكة تونس".. قصة محزنة لأطفال ماتوا بسبب جرعة فاسدة في مستشفى!