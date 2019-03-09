شركة "تويوتا" تصمم روفرا قمريا

تتعاون وكالة "JAXA" اليابانية للدراسات الجوية والفضائية مع شركة "تويوتا" اليابانية، لتصميم روفر قمري سيستخدم لدراسة سطح القمر.

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وقالت وكالة "كيودو" اليابانية إن "JAXA" ستعلن ذلك في 12 مارس الجاري. فيما لم تقدم أي معلومات تفصيلية بهذا الشأن.

يذكر أن مسبار"هيابوسا-2" (الصقر) الياباني، مستمر في دراسة "كويكب ريوغو" الذي يبعد عن الأرض 340 ألف كيلومتر.

وكان المسبار قد هبط على سطح الكويكب، ويعتزم في أبريل القادم قصف سطحه بقذيفة لجمع عينات من تربته والعودة بها إلى الأرض.

المصدر: تاس