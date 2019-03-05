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العمالقة الغازية تجتاح سماء الأرض

الفضاء

العمالقة الغازية تجتاح سماء الأرض
Gettyimages.ru Gennaro Leonardi / EyeEm
العمالقة الغازية تجتاح سماء الأرض
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شاهد هواة الفلك خلال نهاية الأسبوع الماضي عرضا سماويا رائعا أبطاله العمالقة الغازية في النظام الشمسي.

وشهدت سماء الليل 3 نجوم ساطعة بشكل غامض، إلا أن تلك الأجسام في الواقع ليست نجوما، بل هي ثلاثة كواكب: الزهرة وزحل والمشتري.

وظهرت هذه الكواكب بجانب القمر، ليلة السبت 2 مارس، حيث اقترن الهلال مع زحل، ثم اقترن الهلال بكوكب الزهرة، ليلة الأحد 3 مارس.

وحصل سكان نصف الكرة الشمالي على أفضل رؤية لهذا الحدث الفلكي، حيث كانوا قادرين على رؤية العمالقة الغازية بالعين المجردة، دون أن تكون هناك حاجة للاعتماد على المعدات الخاصة لرصد الظواهر الفلكية المثيرة.

وللحصول على أفضل رؤية لهذا العرض السماوي المميز، كان على المتابعين النظر إلى السماء قبل شروق الشمس، في المناطق التي بها القليل من التلوث الضوئي، مثل الأرياف.

المصدر: ميرور

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