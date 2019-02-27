"هيابوسا-2" يرسل صورة للحظة هبوطه على كويكب ريوغو

استطاع الخبراء اليابانيون تلقي صورة فوتوغرافية للحظة هبوط مسبار "هايابوسا-2" الفضائي الياباني على سطح كويكب ريوغو.

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وتظهر الصورة المسبار في لحظة التصوير على مسافة 25 مترا من الكويكب، إذ يظهر فيها ظل المسبار وأثر داكن خلّفه على سطح الكويكب.

وقامت الكاميرا التي حملها "هيابوسا" بتصوير سطح الكويكب بعد هبوطه لدقيقة واحدة وإقلاعه، حيث أطلق رصاصة إلى سطحه وجمع عينات من تربته بجهاز كهربائي خاص. وقد وضعت العينات في حاوية محكمة الإغلاق ليعود بها المسبار إلى الأرض.

يذكر أن كويكب "ريوغو" (قصر التنين) يبعد عن الأرض 340 مليون كيلومتر، ويقع بين الأرض والمريخ. أما مسبار "هيابوسا-2"، فأطلق إليه في ديسمبر عام 2014 من قاعدة "تانيغاسيما" الفضائية اليابانية.

This is an image captured just after #haya2_TD! It was taken with the wide-angle ONC-W1 onboard camera and shows the shadow of Hayabusa2 and a region of the surface that seems to have been discoloured by the touchdown. https://t.co/PEE6wfjDHEpic.twitter.com/UQoTNIQgIh — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 25 февраля 2019 г.

ويتوقع أن يخرج المسبار الذي يزن 600 كيلوغرام، في نوفمبر المقبل، عن مدار الكويكب، ليعود إلى الأرض بعينات تربة الكويكب التي جمعها.

المصدر: تاس