"ناسا" تلتقط أقرب الصور على الإطلاق لـ "أبعد كائن عن الأرض"

أصدرت وكالة ناسا أوضح صور حتى الآن لكائن "MU69" البعيد، الواقع على بعد 4 مليارات ميل عن الأرض.

إقرأ المزيد

واقتربت المركبة الفضائية "نيو هوريزونز" من الكائن الملقب باسم "ألتيما ثولي"، الواقع على حافة النظام الشمسي في منطقة تعرف باسم حزام كويبر، في الساعات الأولى من يوم رأس السنة الجديدة، وألقت نظرة فاحصة على الكائن الأبعد عن الأرض.

ويقول فريق البعثة إنه نجح في تحقيق هدفه "الطموح"، مع مجموعة من الصور التفصيلية المذهلة التي تم الحصول عليها قبل دقائق قليلة من الاقتراب الكبير لمركبة "نيو هوريزونز" من "ألتيما ثولي".

ووفقا لما قاله الباحث الرئيس، آلان ستيرن، من معهد ساوث ويست للأبحاث (SwRI)، فإن الصور الملتقطة بواسطة "نيو هوريزونز" تشير إلى "إنجاز عظيم".

وأوضح ستيرن قائلا: "لقد تطلب منا الحصول على هذه الصور أن نعرف بدقة أين كان كل من نيو هوريزونز وألتيما ثولي، لحظة بلحظة، حيث يتجاوز أحدهما الآخر بسرعة تزيد عن 32 ألف ميل في الساعة في الضوء الخافت لحزام كويبر، الذي يبعد مليون ميل عن بلوتو".

Close-ups from the Kuiper Belt! #NewHorizons has sent home its sharpest images from the #UltimaThule flyby, revealing new details about the farthest object ever explored by spacecraft. https://t.co/vKTWJPUFEGpic.twitter.com/MDvUzW8dL7 — NASA New Horizons (@NASANewHorizons) February 22, 2019

والتقطت الصور الصادرة حديثا بواسطة جهاز التصوير الاستطلاعي بعيد المدى على متن "نيو هوريزونز"، قبل ست دقائق من أقرب اقتراب للمركبة من "ألتيما ثولي"، في تمام الساعة 12:33 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في 1 يناير الماضي.

وبدقة تبلغ 33 مترا لكل بيكسل، فإن الصور توفر الآن أفضل فرصة لدراسة ميزات سطح الجسم البعيد.

وقد اكتشف العلماء بالفعل عددا من الميزات التي كانت مخفية في السابق، والتي تشمل بقعا ساطعة ودائرية، وسلسلة من الحفر الصغيرة والداكنة بالقرب من الحدود على الجانبين المظلم والمضاء بنور الشمس.

The best images to date! 📸 @NASANewHorizons has sent back the sharpest images of MU69, that strangely shaped Kuiper Belt Object nicknamed #UltimaThule! https://t.co/OhJdOI2qalhttps://t.co/ctlltorrVB — Johns Hopkins APL (@JHUAPL) February 23, 2019

وما يزال من غير الواضح السبب المسؤول عن ظهور هذه الحفر على السطح.

وقالت وكالة ناسا إن مركبة "نيو هوريزونز" تبتعد عن الأرض الآن 6.64 مليار كلم، إلا أنها ما تزال على قيد الحياة وتعمل بشكل جيد.

وتستغرق عمليات الإرسال من المركبة الفضائية البعيدة ست ساعات وتسع دقائق للوصول إلى هوائيات شبكة ناسا الفضائية العميقة.

المصدر: ديلي ميل