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نجاح إطلاق صاروخ النقل "فالكون-9"

الفضاء

نجاح إطلاق صاروخ النقل
Globallookpress
إطلاق صاروخ النقل فالكون 9
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نجح إطلاق صاروخ النقل "فالكون-9"، من مطار كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا الأمريكية، وعلى متنه عربة قمرية إسرائيلية وقمر صناعي إندونيسي ومسبار عسكري أمريكي.

وأطلق الصاروخ الساعة 04:45 بتوقيت موسكو، اليوم الجمعة، وبعد دقيقة، انفصلت المرحلة الأولى التي تستخدم للمرة الثالثة، وهبطت عموديا على المنصة العائمة.

وحمل الصاروخ إلى الفضاء قمر الاتصالات الإندونيسي "Nusantara Satu" الذي انتجته شركة "SSL" الأمريكية. وحددت مدة خدمة القمر الإندونيسي بـ 15 سنة، حيث سيستخدم لإرسال إشارات صوتية ومرئية ويقدم خدمات لشبكة الإنترنت.

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كما حمل الصاروخ مسبار "S5" التابع لوزارة الدفاع الأمريكية. ويثبت هذا المسبار على قمر الاتصالات الإندونيسي. ومع أنه لم تكشف أي تفاصيل عن مهمة هذا المسبار، إلا أن مصادر مختصة تفيد بأن وزنه نحو 60 كلغم، ومهمته مراقبة المدار الثابت للأرض والنفايات الفضائية والأقمار الصناعية.

وحمل "فالكون-9" إلى الفضاء أيضا عربة إسرائيلية باسم "Beresheet" (سفر التكوين)، التي انفصلت عن الصاروخ وانطلقت نحو القمر، حيث من المنتظر أن تهبط على سطحه بعد شهرين من تاريخ إطلاق الصاروخ.

المصدر: نوفوستي

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