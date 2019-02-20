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"سبيس إكس" تطلق قمر اتصالات إندونيسيا

الفضاء

youtube/ SkyShips
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أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نيتها إطلاق قمر اتصالات إندونيسي، في 21 فبراير الجاري.

وذكرت بعض المواقع المطلعة في مجال الفضاء أن "إطلاق قمر الاتصالات الإندونيسي Nusantara Satu على متن صاروخ Falcon-9 الذي صنعته سبيس إكس، سيتم مساء الأربعاء 21 فبراير الجاري، كما ستطلق مع القمر مركبة Beresheet، أول مركبة إسرائيلية فضائية خاصة".

ومن المفترض أن ينضم قمر "Nusantara Satu" إلى مجموعة أقمار اتصالات أخرى تزود إندونيسيا وبعض بلدان العالم بالبيانات عبر الفضاء. أما مركبة Beresheet، وبعد أن تنفصل عن الصاروخ الحامل في الفضاء، فستتجه إلى القمر لتقوم بعدد من التجارب العلمية، وإرسال نتائج التجارب إلى الأرض، لتبقى هناك بعد الانتهاء من مهمتها.

المصدر: نوفوستي

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