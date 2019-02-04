أشهر الأماكن للسياحة الشتوية في روسيا

نشر موقع "Tvil.ru" قائمة بأكثر الأماكن التي يقصدها السياح في روسيا خلال موسم الشتاء.

وجاءت مدينة سان بطرسبورغ الروسية في رأس القائمة، حيث أوضحت استطلاعات الرأي أن الكثير من السياح يقصدونها شتاء لزيارة المعارض والمتاحف، وعلى رأسها متحف الإرميتاج الشهير.

Sputnik

أما كلفة استئجار غرفة في فندق عادي في هذه المدينة شتاء فتبلغ نحو 2000 روبل (أكثر من 30 دولارا).

Sputnik

ومن بين المناطق الروسية الأكثر زيارة من قبل السياح شتاء، مقاطعة كراسنودار وسوتشي وشبه جزيرة القرم، حيث تكثر في هذه الأماكن المنتجعات التي تقدم خدمات السياحة الشتوية والعلاجية.

Sputnik

كما حلّت العاصمة الروسية موسكو ضمن المناطق التي يفضل السياح زيارتها شتاء، وخصوصا في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، حيث تكثر فيها النشاطات الترفيهية والأسواق التي تفتتح خصيصا لهذه المناسبات.

المصدر: فيستي