أشهر الأماكن للسياحة الشتوية في روسيا
نشر موقع "Tvil.ru" قائمة بأكثر الأماكن التي يقصدها السياح في روسيا خلال موسم الشتاء.
وجاءت مدينة سان بطرسبورغ الروسية في رأس القائمة، حيث أوضحت استطلاعات الرأي أن الكثير من السياح يقصدونها شتاء لزيارة المعارض والمتاحف، وعلى رأسها متحف الإرميتاج الشهير.
أما كلفة استئجار غرفة في فندق عادي في هذه المدينة شتاء فتبلغ نحو 2000 روبل (أكثر من 30 دولارا).
ومن بين المناطق الروسية الأكثر زيارة من قبل السياح شتاء، مقاطعة كراسنودار وسوتشي وشبه جزيرة القرم، حيث تكثر في هذه الأماكن المنتجعات التي تقدم خدمات السياحة الشتوية والعلاجية.
كما حلّت العاصمة الروسية موسكو ضمن المناطق التي يفضل السياح زيارتها شتاء، وخصوصا في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، حيث تكثر فيها النشاطات الترفيهية والأسواق التي تفتتح خصيصا لهذه المناسبات.
المصدر: فيستي