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بالفيديو.. تفحيط سعودي في المراعي يثير جدلا واسعا!

مجتمع

بالفيديو.. تفحيط سعودي في المراعي يثير جدلا واسعا!
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أثار مقطع فيديو لمجموعة من الشبان يقومون بالتفحيط بالسيارات في أحد المراعي الطبيعية في منطقة حائل السعودية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أحد المشاركين في التفحيط على حسابه في "سناب شات" مقطع فيديو وثق ما قام به هو ورفاقه، وتسبب في ردود أفعال غاضبة.

وظهرت في المقطع سيارات تمارس التفحيط بشكل جائر على أحد المراعي الذي ينمو فيه نبات الفيضة بقصد التخريب والاستعراض بمركباتهم، ضاربين بالأنظمة عرض الحائط.

المصدر: سبق

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