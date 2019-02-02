عقد قران أشهر نقيب مصري

احتفل أشهر نقيب في الشرطة المصرية والمعروف ببطل "معركة الواحات" بعقد قرانه بحضور مفتي مصر، والفنان شعبولا شعبان عبد الرحيم، وعدد من الأصدقاء والأقارب.

ونشر محمد الحايس مجموعة صور تجمعه مع والده، ومفتي الجمهورية شوقي علام، وعدد من الفنانين أبرزهم المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، لافتا إلى أن هذه الصور من عقد قرانه وحفل زفافه.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 13 ضابطا و3 جنود، في اشتباكات قواتها مع عناصر إرهابية بالواحات البحرية في الجيزة.

وأعلنت الوزارة آنذاك فقدان أحد ضباطها وهو النقيب محمد الحايس معاون مباحث قسم "ثاني أكتوبر"، قبل أن تنفذ القوات المسلحة ضربة جوية حررت فيها الحايس ونقلته للقاهرة للعلاج.

وخضع الحايس لعدد من العمليات الجراحية في الركبة في رحلة علاجية إلى جنيف في سويسرا.

المصدر: "المصريون"