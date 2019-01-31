اعتقال عصابة اعتدت جنسيا على أطفال طيلة عشر سنوات

ألقت الشرطة الألمانية القبض على عصابة اعتدت جنسيا على 23 طفلا كحد أدنى، طيلة 10 سنوات كاملة، وتفاوتت أعمار الضحايا بين 4 و13 سنة.

ونشطت العصابة في ولاية "Rhine-Westphalia" الألمانية، كما استخدمت الضحايا في تصوير كمية هائلة من الصور والفيديوهات الإباحية، في حين يشك المحققون في أن عدد الضحايا يفوق 23.

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وتتألف العصابة من 3 رجال، صوروا وحفظوا أكثر من 1000 مقطع إباحي للأطفال على مدى عقد كامل.

وحصلت الشرطة الجنائية على 13 ألف ملف، تحتوي على مواد إباحية للأطفال، بسعة فاقت 14 تيرابايت.

وفي إطار ما سبق، تقوم السلطات الألمانية بالتحقيق مع "مكاتب رعاية الشباب" في المقاطعات التي أنتجت فيها المواد الإباحية، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن حماية ورعاية الأطفال والشباب الصغار.

المصدر: Sputnik News