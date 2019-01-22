وفاة أكبر معمرة في روسيا عن عمر 128 عاما

أعلنت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية خبر وفاة أكبر سكان روسيا، نانو شوفا، عن عمر ناهز 128 عاما.

ودخلت نانو شوفا، من قرية زايوكوفو بمنطقة باكسان التابعة لجمهورية قبردين بلقار، الكتاب الروسي للأرقام القياسية، كأكبر المعمرين في البلاد، في شهر يوليو عام 2017.

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ولشوفا 8 أبناء و19 حفيدا و33 من أبناء الأحفاد و7 من أبناء أبناء الأحفاد. وعاشت المعمرة سنوات حياتها الأخيرة في منزل ابنها حسين، الذي قال، إن والدته كانت تتكلم قليلا في النصف سنة الأخيرة، وبدأت تواجه مشاكل في الرؤية والذاكرة، مع العلم أنها "قبل ثلاث أو أربع سنوات، كانت تحيك جوارب صوفية دون نظارات".

وأمضت شوفا جزءا كبيرا من حياتها تعمل في مزرعة جماعية، وواصلت العمل حتى بعد تقاعدها. وهذا هو سر طول عمرها، وفقا لابنها. ولم تمتنع شوفا أبدا عن أكل الحلوى ولم تزر الأطباء على الإطلاق.

المصدر: لينتا. رو