طفلة عمرها عامين تسلم نفسها للشرطة (فيديو)

ألقت شرطة ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية القبض على مشتبه بهم بالسرقة في موقف سيارات مزدحم.

وأبلغ مسؤولو متجر "Bealls"، عن حدوث سرقة في متجرهم، وأخبروا الشرطة بأن اللصوص يمتلكون شيئا أشبه بالمسدس، لذلك، استخدم عناصر الشرطة الأسلحة أثناء احتجاز المشتبه بهم.

وصورت عملية إلقاء القبض على المشتبه بهم على الفيديو، وتظهر مشاهدها كيف يسير رجل باتجاه سيارة الشرطة وهو يرفع يديه للأعلى. ومن ثم ظهر مشهد جعل الفيديو ينتشر كالنار في الهشيم، وأثر في قلوب مشاهديه.

وتظهر المشاهد خروج طفلة بعمر سنتين من الشاحنة وهي ترفع يديها وتسير على مهل باتجاه الشرطة، مقلدة الكبار.

كما تعرض بقية مشاهد الفيديو المؤثر، عناصر الشرطة الذين لم يستعجلوا بإزاحة السلاح الموجه نحو الطفلة القادمة باتجاههم وكأنها تسلم نفسها لهم.

وتسمع في خلفية مشاهد الفيديو أصوات شهود عيان قال أحدهم: "خرجت ورفعت يديها. يا إلهي، انظروا إلى هذا.. ما زالوا يوجهون سلاحا إلى الطفل".

وذكرت صحيفة ميرور، أن من بين المشتبه بهم تشاد بوم وجيمس ماكمالين، وأحدهما والد الطفلة.

وأثار الفيديو نقاشا حادا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حمل عناصر الشرطة السلاح بوجه الطفلة. لكن ممثلي الشرطة تحدثوا عن أن العناصر عالجوا الأمر بعناية تامة، لذلك نشروا الفيديو على الإنترنت لتأكيد ما حصل، وإيضاح مدى مهنية العناصر في التعامل مع الموقف، وتعاطفهم مع وجود الأطفال في المكان.

وبعد ذلك، أيد العديد حماة النظام، وأبدوا أسفهم تجاه ما يمر به الأطفال أحيانا مثلما حصل مع الطفلة نجمة هذا الفيديو.

المصدر: لايف. رو