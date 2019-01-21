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خدمة من نوع آخر تجلب الشهرة لساعي بريد! (فيديو)

مجتمع

خدمة من نوع آخر تجلب الشهرة لساعي بريد! (فيديو)
Gettyimages.ru Paul Bradbury
صورة أرشيفية
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اكتسب تسجيل فيديو شهرة كبيرة بعد نشره على موقع "Vimeo"، يصور تصرف وأخلاق ساعي بريد يهتم بأدق تفاصيل عمله.

ويظهر تسجيل الفيديو ساعي البريد وهو يقدم "تنازلات" وخدمات فريدة من نوعها لامرأة، لم تتواجد في منزلها لاستلام طرد بريدي.

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ولم يتسامح ساعي البريد فقط بعدم طلب توقيع المستلمة على المستندات لطردها، بل وجد طريقة لإخفائه بحيث لا يتمكن اللصوص من سرقته، إذ وضعه في سلة المهملات.

وتم تصوير الفيديو، على كاميرا مثبتة في باب منزل المرأة. وأثار الفيديو إعجاب رواد الإنترنت، ووصفوا ساعي البريد بالرجل الرائع والإنسان الجيد.

وبدأ الصحفيون الأمريكيون في التنافس للحصول على حقوق استخدام ونشر الفيديو في القنوات التلفزيونية.

المصدر: لينتا. رو

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