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26 "ميسورا" يملكون ما يملك 3.8 مليار فقير

مجتمع

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جاء في دراسة أجرتها منظمة Oxfam الخيرية الدولية، أن عدد أغنى الأثرياء في العالم قد تضاعف.

وأشارت الدراسة إلى أن ثروة 2208 أشخاص من أغنى الأغنياء في العالم، كانت تزداد يوميا عام 2018 الماضي، بواقع 2.5 مليار دولار.

وخلال عام واحد، نمت ثروات هذه المجموعة من الأثرياء بواقع 900 مليار دولار، فيما بلغ عدد سكان المعمورة الأفقر 3.8 مليار نسمة.

وحسب المنظمة، فإن ثروة أغنى 26 شخصا في العالم تعادل ما يملكه 3.8 مليار فقير.

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وأشارت الدراسة إلى أن أغنى شخص في العالم، هو صاحب شركة "أمازون" جيف بيزوس الذي ازدادت ثروته بـ112 مليار دولار.

المصدر: ren.tv

 

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