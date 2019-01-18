مواطن كردي يغرم شرطة المرور في أربيل

في حادثة تبدو "غريبة" من نوعها، فرض مواطن من أهالي مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، غرامة على سيارة مرور، لتوقفها في مكان غير مناسب وسط المدينة.

وقام المواطن بكتابة "وصل غرامة"، على ورقة بيضاء باللغة الكردية، وثبتها على اللوحة الأمامية لسيارة المرور، طالب فيها عناصر المرور بدفع غرامة قدرها 30 ألف دينار ما يعادل 25 دولارا أمريكيا).

في حادثة تبدو "غريبة"، فرض مواطن من اهالي مدينة اربيل غرامة على سيارة مرور لتوقفها في مكان غير مناسب وسط المدينة. pic.twitter.com/7Uh0RUgTeg — muhannad alzamili (@alzamlymhnd27) ١٨ يناير ٢٠١٩

وأكد نشطاء أن المواطن أقدم على الأمر عازيا السبب إلى إيقاف عناصر المرور سيارتهم في مكان غير مناسب عند قلعة أربيل الأثرية وسط المدينة.

المصدر: وكالات