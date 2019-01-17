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صورة لبيل غيتس تشعل مواقع التواصل الاجتماعي!

مجتمع

صورة لبيل غيتس تشعل مواقع التواصل الاجتماعي!
ZUMAPRESS.com-© Panoramic
بيل غيتس
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التقط أحد شهود العيان صورة لمؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، أمام مطعم للوجبات السريعة بينما كان يقف بانتظار دوره.

وشارك الصورة الطريفة للملياردير الشهير، على صفحته في فيسبوك، موظف شركة مايكروسوفت السابق، مايك غالوس.

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وتظهر الصورة غيتس واقفا أمام مطعم للوجبات السريعة، وقد وضع يديه في جيبيه كأي زبون لهذا المطعم.

وأرفق غالوس الصورة بتعليق من ضمن ما جاء فيه: "هكذا تماما يتصرف الأغنياء الحقيقيون، على عكس من يريد تركيب مقعد مرحاض ذهبي في البيت الأبيض".

وشارك هذا التعليق أكثر من 8 آلاف مستخدم لشبكة التواصل الاجتماعي. وعرف عن بيل غيتس تردده على الأماكن العامة وخاصة مطاعم الوجبات السريعة التي تقدم البرغر لولعه بها.

كما أثنى رواد تويتر على سلوك الملياردير الذي، في رأيهم، "يتصرف مثل الناس العاديين"، واكتسب تقدير الكثيرين منهم، حيث عرف عنه تبرعه بمبالغ طائلة للأعمال الخيرية وبسلوكه الرزين والبسيط في الأماكن العامة.

المصدر: لينتا. رو

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