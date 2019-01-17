مقتل ممثلة مصرية على يد ابن عمها بسبب "دور خادمة"

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن عاطلا عن العمل قتل ابنة عمه بـ 17 طعنة، بسبب إصرارها على العمل في مجال التمثيل.

وأفاد المصدر بأن اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا بالعثور على جثة سيدة مطلقة تبلغ من العمر 27 عاما، وبها آثار طعنات بآلة حادة، وسط بركة من الدم بمنزلها في قرية كوم جابر.

وذُكر أن الجريمة هزت قرية أبو تشت، مركز محافظة قنا، وأن التحريات أثبتت أن ابن عم المجني عليها ويبلغ من العمر 28 عاما، قام بقتلها لعدم رضاه عن عملها في مجال السينما.

وقال المتهم لضابط التحقيق: "المجني عليها كانت تعشق التمثيل والفن وتسافر القاهرة من حين لآخر، وفي المرة الأخيرة أشاعت وسط القرية أنها مثلت دور خادمة في فيلم جديد".

وروى أيضا أنه طلب من ابنة عمه "عدم المشاركة في مثل هذه الأفلام حتى لا يلاحقنا العار، فهي من أسرة محترمة، وإثر ذلك اندلعت بيننا مشادة قمت على إثرها بطعنها حتى ماتت".

ونقلت الجثة وتم إيداعها مشرحة مستشفى أبو تشت تمهيدا للفحص الطبي الشرعي، كما تم تحرير محضر بالواقعة كي تتولى النيابة التحقيق.

المصدر: المصريون