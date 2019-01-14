ترامب يسخر من طلاق أغنى رجل في العالم ويصفه بـ "الغبي"

توجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى تويتر ليسخر من الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، المؤسس والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون، بسبب انفصاله عن زوجته، ماكنزي بيزوس.

ووصف ترامب الملياردير الأمريكي بعبارة "Bozo" والتي تعني الرجل الغبي أو غير المجدي، وكتب خلال تغريدته "Jeff Bozo".

So sorry to hear the news about Jeff Bozo being taken down by a competitor whose reporting, I understand, is far more accurate than the reporting in his lobbyist newspaper, the Amazon Washington Post. Hopefully the paper will soon be placed in better & more responsible hands! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2019

وكتب ترامب بتهكم عبر حسابه على تويتر: "آسف جدا لسماع هذه الأخبار عن أن جيف الغبي هو ضحية أحد المنافسين، على حد علمي، فإن تقاريره أكثر دقة بكثير من تلك التي نشرتها صحيفة اللوبي أمازون واشنطن بوست".

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وكان ترامب يشير إلى صحيفة "National Enquirer" الأمريكية الشعبية، والتي تتبع أسلوب الصحافة الصفراء، عن طريق عبارة "أحد المنافسين"، حيث نشرت الصحيفة قصة عن رسائل نصية تكشف عن علاقة بين بيزوس ومذيعة التلفزيون السابقة، لورين سانشيز.

وكان بيزوس قد أعلن عن قرار الانفصال عن زوجته قبل انتشار هذه القصة ببعض الوقت. وقال أغنى رجل في العالم وزوجته ماكنزي، البالغة من العمر 48 عاما، إن زواجهما الذي استمر 25 عاما انتهى، في بيان مشترك.

جدير بالذكر أن ترامب يملك تاريخا مع صحيفة "National Enquirer" التي أثنى عليها، ففي ديسمبر الماضي، اعترفت الشركة الأم المالكة للصحيفة بدفع أموال لامرأة من أجل أن تزعم أنها كانت على علاقة عاطفية مع ترامب.

المصدر: ذي صن